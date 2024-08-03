香港警方首次举办反洗黑钱研讨会

香港警务处财富情报及调查科星期五（8月2日）首次举办“反洗黑钱研讨会”，警务处处长萧泽颐表示，研讨会的目的是鼓励与会者采用具策略性、创新且主动的措施，以全面提升打击洗钱成效，保障市民的财产，以及维护香港作为国际金融中心的声誉。

综合《星岛日报》和香港01报道，研讨会汇聚了各执法机关和金融监管机构的代表，以及超过300名来自40家金融机构的与会者，务求加强打击洗钱力度。萧泽颐说，洗钱环境日新月异，强调“公私营合作”尤为重要。

研讨会包括两场深度专题小组讨论；首场讨论由香港金融发展局总监及主管（政策研究）董一岳博士主持，集中讨论打击洗钱的策略性方法，旨在探讨并制订全面策略，以加强金融机构和金融监管机构的反洗钱应对措施；多位讲者另就如何合作、交换资讯及提高公众意识，分享其专业知识。

第二场专题小组讨论则由财富情报及调查科总警司郑丽琪主持，内容强调科技的反洗钱角色，以展示如何借助先进科技（例如人工智能及大数据分析），加强侦察和防止洗钱能力；各专家也就如何将科技工具与反洗钱做法结合提出宝贵建议。

香港警方也借此机会肯定银行业界在打击洗钱方面的重要贡献和不懈努力；同时于8月举行反洗黑钱月，推行一系列活动，包括到访各所大学，特备电台节目，以及推出全新的电子漫画书《黑金陷阱》等，从而提高市民的反洗钱意识。

报道说，此次研讨会突出公私营的合作、创新能力和持续学习对打击金融罪行的重要性，标志着香港的反洗钱制度迈出重要一步。