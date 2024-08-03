贵州烟草局再回应招聘特长生：企业根据实际岗位需求自主确定

贵州省烟草专卖局下属机构的招聘公告要求部分岗位专业为体育特长生，被质疑因人设岗，贵州省烟草专卖局星期五（8月2日）回应称，招聘过程完全合规，是企业当时根据实际岗位需要，自主确定的人才需求。

贵州省烟草专卖局官网近日发布的一则公开招聘公告和拟录用人员公示名单引起舆论关注，争议点在于两个招聘客户经理的岗位要求“体育教育、运动训练等相关专业，特长生优先”。

据澎湃新闻报道，贵州省烟草专卖局（公司）2024年公开招聘公告发布于今年5月11日，其中，云岩区局（分公司）和南明区局（分公司）的卷烟客户服务部客户经理岗位各招聘一人，要求“体育教育、运动训练等相关专业”，并备注“特长生，具有篮球或足球国家二级运动员以上资格者优先”。

该部门客户经理岗共招聘七人，除上述两个岗位外，其余五个岗位的要求都是“统计学、经济学、金融学等相关专业”。

贵州省烟草专卖局（公司）官网7月22日公布2024年公开招聘拟录用人员公示，上述两个岗位分别录取了一名毕业于上海体育大学体育经济与管理专业的本科毕业生，和一名毕业于贵州师范大学体育教学专业的硕士研究生。

对于为何招聘客户经理却要求体育教育方面的专业，甚至特长生优先，贵州省烟草专卖局相关工作人员星期五回应称，“这是企业当时根据实际的岗位需要，自主确定的人才需求。”对于公众的质疑，对方表示，没有更多详细的解释。

另据纵览新闻报道，贵州省烟草专卖局人事部门一名工作人员在7月31日回应称，此次招聘工作已经结束，过程完全合规，确实是需要体育相关专业的毕业生担任客户经理，“如果还有什么其他质疑可以前往他们公司（了解）”。

贵州省烟草专卖局门户网站信息显示，贵州省烟草专卖局和贵州省烟草公司合署办公，实行“一套机构、两块牌子”，主要负责全省烟草专卖行政执法、卷烟批发、烟叶种植收购复烤加工等工作。

新京报星期五就事件发表评论文章认为，公开招聘、公示信息，是为防止近亲繁殖、人情交易。近年来，国有企业招聘都强调实行回避制度。但有人担心，虽实行了内部人员回避制度，但国企领导之间可能存在人情交易。因此需要公示尽可能详细的信息，接受企业员工和社会公众监督。