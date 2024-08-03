深圳拟明年底建成逾1000个低空飞行器起降平台

中国深圳市出台有关低空经济的建设方案，拟到明年底建成逾1000个低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。

综合澎湃新闻和证券时报网报道，深圳市低空经济高质量发展大会星期五（8月2日）在深圳会展中心召开。官方在会上发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》（以下简称《建设方案》）等一批新的政策措施和试点成果。

根据《建设方案》，未来深圳将构建层次分明、结构合理的低空起降服务体系，打造由直升机/eVTOL（电动垂直起降飞行器）载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络，为“异构、高密度、高频次、高复杂性”低空飞行活动和“低空+”新兴业态培育提供支撑。

《建设方案》显示，深圳到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。

深圳市交通运输局说，深圳将探索构建高效协同的低空空域管理机制，力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%、低空商业航线总数突破1000条；同时，建设高质量的低空运行管理服务体系，支撑大规模商业化飞行需求，2025年底前具备支撑1000架以上商业运营的低空航空器同时在空、每日一万飞行架次的服务保障能力。

深圳市工业和信息化局有关负责人说，深圳接下来将着力推动信息基础设施通感一体化建设，加快部署低空通感5G-A试验基站，实现低空通信、监视全覆盖。

粤港澳大湾区数字经济研究院也在会上发布了智能融合低空系统SILAS（Smart Integrated Lower Airspace System）先锋版。该系统汇集深圳全市空域的全因素数据，具备支持深圳所有同时在空合作飞行器的基础管理和服务能力，是首个将市域级低空空域数字化，融合城市级CIM底座与全域智算算力的低空管理和服务操作系统。

作为“低空的大脑”，SILAS是建设“四张网”的核心，将推动深圳建设低空智能融合基础设施。

此外，深圳正在搭建规模约20亿元（人民币，约3.7亿新元）的产业基金，将加大对低空经济企业的融资支持力度，全周期、全链条支持低空经济产业发展。

低空一般指距离地面1000米以内的空域。低空经济指的是在低空空域，以有人或无人驾驶航空器，带动相关领域的经济活动。