奥运会上台湾加油海报被抢 台外交部：侵害言论自由

台湾组合李洋／王齐麟在巴黎奥运会羽毛球男双半决赛与丹麦组合比拼时，场边发生台湾民众自制台湾加油海报被疑似中国大陆男子抢夺事件。台湾外交部对此予以强烈谴责，并称这种暴力行径严重违反奥运所代表的文明精神，更侵害了言论自由。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网等报道，台湾球迷杨芷芸星期五（8月2日）观看台湾组合对阵丹麦组合的羽毛球比赛时，一名疑似为中国大陆男子冲向她，并挡住其手中印有台湾地形图的加油海报，后粗暴抢走海报。

杨芷芸说，入场时安检人员有询问海报内容，但海报上没有被禁止出现的青天白日满地红旗等图案，因此安检人员允许她带着海报入场。

此外，在同一场赛事上，有台湾球迷高举印有“Taiwan in”字样的应援毛巾为台湾组合加油，但手中的毛巾却被现场工作人员强行抽走，引发台湾民众的不满。

台湾外交部星期六（3日）在官网发布新闻稿，强烈谴责恶意人士在奥运会中，蛮横抢夺台湾民众手中“台湾加油”图样标语的粗暴卑劣手段。“该暴力行径，非但毫无教养可言，且严重违反奥运所代表的文明精神，更悖离法治与侵害言论自由。”

台外交部说，已责成驻法国代表处洽请相关方协助，防范类此暴力事件再次发生，维护观众安全。驻法代表吴志中也与该名台湾民众会面，驻处后续将配合民众意愿，协助向法国警方报案。

台外交部重申，各方应遵守奥林匹克精神，即卓越、友谊、尊重的价值，并遵守国际奥委会规定及地主国法律，观赏赛事时保持和平理性并互相尊重，这也是对各国参赛选手的尊重。

对于民众在比赛中持印有台湾字样的加油毛巾，被现场工作人员夺走一事，台外交部也责成驻处向主办单位反映其过度执法。