柯文哲谈台湾大选蓝白合：和没问题、合有困难

台湾在野的国民党（蓝）桃园市议员黄敬平透露，民众党（白）主席柯文哲后悔总统大选蓝白合破局，柯文哲妻子陈佩琪坦言“可能有一丝丝吧”。柯文哲对此表示，蓝白合若是和平的“和”就没问题，若是合并的“合”就困难，两党的DNA差太多。

综合菱传媒和中时新闻网报道，国民党桃园市议员黄敬平早前爆料，称柯文哲后悔2024台湾总统大选蓝白合破局。

陈佩琪星期五（8月2日）在脸书发文说，“后悔”这两字太强烈，她私下观察，遗憾是绝对有，“后悔嘛，从他演讲中和他常跟我讲的这段话，可能有一丝丝吧”。

她说，柯文哲称他有一段时间民调已经爬升到第二名了，偶尔还有到第一名 ，那时就不该去谈蓝白合。虽然后来破局了，但支持者心里觉得被背叛愤而离去，就算后来有部分流回来，但也回不去往日的荣景了。

陈佩琪续说，柯文哲认为选战中民调掉的一方就是被弃保的对象，要是没有这段蓝白合的话， 他的民调始终维持第二，最后的投票意向会是蓝的支持者投给白，“他说他最终会是弃保效应的得利者，他说他会成功的”。

柯文哲星期六（3日）回应此事时说，当时讨论蓝白合，白的选民先跑掉一半，等到蓝白合破局后，蓝的选民又跑掉一半，他们研究过，过程中民调掉了两次。

他说，蓝白合若是和平的“和”就没问题，因为从立法院议事攻防过程，可看出很多议案仍可合作，但如果是合并的“合”就困难，因为两个政党DNA差太多。