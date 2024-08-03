教师被指涉全国联赛选拔舞弊 西南大学：没有证据证明

针对网上反映有教师涉全国中学生生物学联赛选拔舞弊问题，重庆西南大学星期五（8月2日）通报称，已经开展初步调查，目前没有证据证明涉事教师存在违纪行为。

西南大学通过官方微博发布通报说，近期，学校关注到网上反映该校教师、重庆市中学生生物学竞赛委员会主任罗某某涉2024年全国中学生生物学联赛（重庆赛区）有关问题。6月底，学校接到了相关举报，已经开展了初步调查，目前没有证据证明罗某某存在违纪行为。

通报说，根据全国中学生生物学联赛、竞赛章程，全国中学生生物学联赛由全国中学生生物学竞赛委员会主办，该联赛重庆赛事由重庆市中学生生物学竞赛委员会承办。西南大学未参与赛事组织相关工作。

据澎湃新闻报道，此前有网民通过网络平台发帖投诉重庆市生物学竞赛委员会会长罗某，在2024年全国中学生生物学联赛重庆赛区省队选拔过程中，违规用同事子女替换其孩子参赛名额。

家长在投诉信息中称，原文件规定“高一学生T值成绩排名必须位于市队总人数的80%内，内数适用法律解释为小于且不等于80%，且高一学生在市队中的人数不得超过12人。本次联赛重庆市队共36人。”但西南大学生物科学学院院长、重庆市生物学竞赛委员会会长罗某却将36名省队资格只报名35名，在不公布成绩情况下，违规将其同事西南大学某教师就读高一的子女，替换排名第36名就读高二的孩子的省队资格。

家长称，他们向重庆市科协、重庆市教委、西南大学、全国竞赛委员会、中国科协等单位多方申诉，但全国竞赛委员会最终支持罗某的所有决定，在孩子当面质问下，回答称“没有绝对公平。”