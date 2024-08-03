IMF预计今年中国经济增速达5%

国际货币基金组织（IMF）说，尽管房地产行业持续调整，但中国经济持续复苏，预计今年经济增速为5%，在2025年则将放缓至4.5%。

IMF星期五（8月2日）在官网发布中国2024年第四条款磋商报告。

报告提到，中国一季度国内生产总值（GDP）增速为5.3%，私人部门消费快速反弹，增速达9%，拉动经济增长3.2个百分点。私人部门投资基本持平，制造业投资快速增长抵消了房地产投资下滑的影响。

报告说，通胀下行压力持续，消费者物价指数（CPI）小幅反弹至正区间，但仍处于低位。失业率稳中有降，但劳动力市场仍整体疲软。净出口有所回升，重新成为拉动经济增长的因素之一。

IMF认为，中国自2020年起推动房地产行业去杠杆，引导房企适应逐渐下降的住房市场需求，这些措施对于房地产行业实现可持续发展十分必要，应当继续实施。

IMF还说，在当前低通胀和负产出缺口持续的情况下，中国央行进一步适度降息将有助于支持私人部门投资和消费复苏。

据第一财经报道，今年以来，中国央行开年降准降息，支持经济扩内需；降准0.5个百分点，引导5年期以上LPR下降0.25个百分点，幅度均超过市场预期；之后在二季度推出新的结构性工具，创设5000亿元（人民币，926亿新元）科技创新和技术改造再贷款。

中国国家统计局7月公布，中国第二季经济增速放缓至五个季度来最低的4.7%，低于第一季的5.3％，比市场预期差。有分析认为，要确保5％左右的全年增长目标，官方须加码提振内需，带领世界第二大经济体走出通货紧缩阴影。