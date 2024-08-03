NBA前球星呼吁尊重世界反兴奋剂机构的权威性

美国职业篮球赛（NBA）前球星保罗·加索尔为中国游泳选手频繁接受兴奋剂检测表达遗憾，同时呼吁外界尊重世界反兴奋剂机构（WADA）的权威性和检测体系。

据新华社报道，也是国际奥委会运动员委员会成员的加索尔（Pau Gasol）当地时间星期五（8月2日）在巴黎奥运会的一场记者会上，作出以上表述。

加索尔说：“（检测）完全没有任何发现，我无法确定（对中国泳手进行比其他运动员多两三倍的检测）是否正确。”

美国《纽约时报》等西方媒体，从今年4月开始在反兴奋剂问题上对中国紧咬不放，指控23名中国游泳运动员在2021年东京奥运会前药检呈阳性，却仍获准参赛摘金。被美国指控的23名中国泳手中，有11人入选中国巴黎奥运代表团，其中包括东京奥运会双料冠军张雨霏。

中国称检测阳性是由于选手居住酒店里的食品污染造成。WADA调查后，采纳了这一结果，并指相关报道具有“误导性和潜在诽谤性”。

加索尔表示，美国媒体的报道具“争议性”，并呼吁人们相信WADA的权威性。他说：“在我看来，我们尝试确保每个人了解WADA的工作，尊重他们并理解他们的检测流程，相信他们有能力保证体育竞赛在干净的情况下进行。”

世界泳联7月23日公布，自2024年1月1日至巴黎奥运会前夕，中国泳队平均每人接受反兴奋剂组织21次检测，这一数字远高于美国队的人均仅六次和澳大利亚队的人均仅四次。

加索尔曾代表西班牙男篮队参加2004年至2020年五届奥运会，他对中国泳手的处境深表同情，也赞扬他们积极配合接受检测。

他说：“这对运动员来说很不容易，他们要在一天内接受从早到晚的多次检测，休息和训练安排因此被打乱，我欣赏中国游泳运动员对检测的配合。无论是哪个国家（地区）的选手，我都不希望类似情况再发生。”