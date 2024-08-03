中国外交部：美国应好好治一治自己的“人权病”

中国外交部抨击，美国应好好治一治自己的“人权病”和四处干涉别国内政的“多动症”。

中国外交部发言人林剑星期五（8月2日）主持例行记者会。有记者问，美国内政部日前发布“联邦印第安人寄宿学校真相倡议”项目调查报告第二卷。报告显示，历史上曾有近千名原住民儿童在美国政府运营或支持的寄宿学校就读期间死亡，原住民儿童在寄宿学校遭受身体虐待，被强制改变信仰，因说母语而受惩罚，这些行为给原住民社区留下了持久创伤。中方对此有何评论？

林剑回应说，中方注意到有关报告。美国的立国史就是印第安人的血泪史，原住民问题是美国原罪，印第安寄宿学校是最大罪证。“历史上美国对印第安原住民进行了系统性的文化灭绝、精神灭绝、种族灭绝。时至今日，他们仍是‘看不见的群体’和‘正在消失的种族’。”

他称，美国不仅长期回避并试图隐瞒这段黑历史，还打着人权的幌子散播别国“强迫劳动”“强制同化”的虚假信息，对加沙前所未有的人道危机漠不关心，利用美军“治外法权”的庇护恣意妄为，在别国犯下了滥杀、虐囚等滔天罪行。

林剑说：“美国到底是真心反省自身的历史罪责，还是迫于压力虚与委蛇做个样子？恐怕还是在说一套，做一套。”

他认为，印第安人的历史不公必须得到正视，美国在世界范围的人权劣行必须得到纠正。美国应以史为鉴、反躬自省，好好治一治自己的“人权病”和四处干涉别国内政的“多动症”。