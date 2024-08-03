蔡奇受习近平委托看望慰问北戴河暑期休假专家

受中共总书记习近平委托，中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇星期六（8月3日）到北戴河看望暑期休假专家，代表中共中央、国务院向专家人才致以诚挚问候。

据央视网报道，蔡奇指出，习近平始终关心关爱专家人才，对人才工作作出一系列重要指示，注重听取专家学者意见建议，给专家和科技工作者代表回信，激励广大专家人才创新创造、勇攀高峰。

蔡奇说，中共二十届三中全会绘就进一步全面深化改革的全景图，中国式现代化提供了广阔舞台，专家人才干事创业迎来了最好时期。希望专家人才深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻中共二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬科学家精神，勇担历史重任，为建设教育强国、科技强国、人才强国，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业再立新功。

据报道，以中共中央、国务院名义邀请专家人才代表暑期到北戴河休假，是中共和国家人才工作的一项重要制度性安排。今年休假以“爱国奋斗”为主题，参加休假活动的专家主要来自自然科学、工程技术、哲学社科、文化艺术等领域。

中共政治局委员、中央组织部部长李干杰，中国国务委员谌贻琴，中国全国政协副主席姜信治参加看望活动。

据人民网此前报道，邀请专家休假最早可以追溯到1987年，当年中央邀请全国科技界各领域14位科技专家偕爱人到北戴河休息，邓小平在北戴河接见了他们，首开休假制度先河。2001年，中国首次把人才问题提升至国家战略层面，专家北戴河夏季休假作为制度被确定下来。