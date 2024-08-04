孙颖莎球迷狂嘘陈梦 被指体育饭圈化

中国女乒两位选手陈梦和孙颖莎会师奥运决赛，孙颖莎球迷的现场表现，再次引起对体育饭圈化的讨论。

陈梦与孙颖莎星期六（8月3日）重演上届东京奥运会女单决赛，结果陈梦以4比11、11比7、11比4、9比11、11比9、11比6，总比分4比2再次战胜孙颖莎，赢得本届巴黎奥运会女单金牌。

赛后，两名选手互相拥抱，一起展示中国国旗，并在受访时称赞对方的表现。然而，比赛过程中和颁奖环节，却出现了不和谐的一幕。

现场有大量孙颖莎的粉丝，他们带着灯牌、海报，发出震耳欲聋的尖叫声，两名选手都受到干扰，几次不得不暂缓发球。当陈梦发球或得分时，孙颖莎的粉丝发出嘘声、大声喝倒彩，还有球迷疑似向她竖中指。赛后陈梦上台领奖时，现场很多球迷仍然狂嘘并大喊孙颖莎的名字。

据一名凤凰网的记者现场报道，每当孙颖莎得分的时候，感觉场馆搭建的台子都在震动。一旁的法新社记者问：“为什么大家这么支持孙颖莎，而不是支持陈梦呢？”凤凰网记者回答“这就是饭圈文化。”法新社记者说，他更想支持陈梦，因为他觉得大家对她有些不公平。

这种状况也让很多观看直播的中国球迷感到不解，不少中立球迷甚至原本倾向孙颖莎的网友表示转而支持陈梦：“陈梦太不容易了，客场作战啊！”“陈梦是加入日本国籍了吗？孙颖莎打外协选手也没见这样的。”“孙颖莎的球迷太可怕了，我把转播的声音都关上了。”“这是奥运会还是演唱会？”“都是为中国争光的选手，比赛如此精彩，这样喝倒彩好吗？”“莎莎是个好球员，但她的粉丝太招黑了。”

近年来，中国体育尤其是乒乓球项目出现饭圈化现象，各个选手之间的粉丝互相攻击，“争番位”“炒CP”等娱乐圈的现象也被带入体育界。本次奥运周期，孙颖莎、陈梦、王曼昱等人的粉丝就在网上展开激烈交锋，其中，由于孙颖莎的粉丝数量最多、年龄较小，因而“战斗力”也最强。

据新华社报道，今年5月在广州举行的全国体育宣传文化工作会议上，中国国家体育总局表示，要把坚决抵制畸形“饭圈文化”的意识和要求，融入运动员选拔、培养、输送、安置的全过程。

体育总局强调，“饭圈”乱象对运动员身心健康成长、运动队为国争光能力、体育事业可持续发展都极为不利。体育不应该、也不允许成为畸形“饭圈文化”继续滋生的“引线”和“温床”。

《半月谈》2022年的一篇文章指出，饭圈文化被诟病的，是一些粉丝对偶像的崇拜超出界限，盲目地追捧、“护犊”。当不同球员成为对手的时候，他们的粉丝群体间会展开骂战。畸形的追捧不仅可能破坏运动员之间建立的团队精神，也会给运动员的生活带来困扰，以及削弱公众对运动员水平和竞技体育本身的关注。