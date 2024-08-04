四川康定山洪泥石流灾害致四死23失联

中国四川康定星期六（8月3日）凌晨发生的山洪泥石流灾害已造成四人遇难，23人失联。

据新华社报道，四川甘孜州康定市姑咱镇日地村3日凌晨3时30分左右突发特大山洪泥石流灾害，致使雅康高速公路康定至泸定段日地1号隧道至2号隧道间桥梁垮塌和姑咱镇日地村房屋被冲毁，造成车辆坠落和人员失联。

截至3日晚上11时，山洪泥石流灾害已造成四人遇难、23人失联，16人送医救治，四人已出院，12人在医院没有生命危险。其中，日地村有四人遇难、13人失联、15人送医救治；隧道间桥梁垮塌造成四辆车坠落、一人获救送医救治、10人失联。

939人已被转移安置。当地全力组织搜救，现已累计出动人员1448名，车辆及工程装备215台套，通信设备45台套，救援器材1500余件，搜救犬三只，轻型直升机一架、大型无人机一架。

为确保救援安全，指挥部在各救援队设立安全员15人、观察哨17人，采取分区责任、预警联动等方式，落实安全责任体系，并前置通信保障车，通过无人机等排查险情，确保不因次生灾害造成人员伤亡。

当前正值夏季旅游高峰期，目前国道318线、雅康高速两条进出甘孜州主通道因灾中断，仅有省道434线榆磨路经海螺沟至泸定一条通道可通行。甘孜州州长冯发贵说，当地已成立为游客和货车司机服务的工作专班，派出志愿者尽力做好服务。

这是四川省两周内发生的第二起山洪相关致命事故。7月21日，四川雅安市一场洪灾导致多名在河岸居住的村民在睡梦中被卷走，至少八人死亡，30多人失联。

中国今年入夏以来接连遭遇暴雨灾害。陕西省商洛市今年7月中的洪灾导致高速桥梁发生垮塌事故，25辆车坠河。官方星期五（2日）更新发布称，死亡人数已从12人上升至38人，仍有24人下落不明。

受台风“格美”影响，湖南省资兴市7月下旬的大暴雨造成至少30人死亡，35人失踪。科学家警告，气候变化是导致极端天气事件频率和强度增加的主要原因。