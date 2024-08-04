中国在西沙永兴岛开设五金店

中国本月在西沙群岛的永兴岛开设一家五金店，被视为是中国扩大民用设施和巩固有争议水域领土声索的一部分。

中国三沙市政府办公室在微信公众号公布，鑫宜五金店在三沙永兴岛8月1日正式挂牌运营。三沙市官方介绍，这家五金店位于机场路机场货运站旁，面积约100平方米，将解决驻岛居民生活零碎事。

三沙市天勤服务管理有限公司综合组副主管王海陇说，鑫宜五金店前期筹备近两个月时间，并向各岛礁驻岛军民警征集日常所需的五金用品，目前店里的陈列物品已配备齐全，可供驻岛居民采购。

综合台湾《联合报》和香港《南华早报》报道，永兴岛位于海南岛岸外约300公里处，是西沙群岛全部约30个岛屿中面积最大的。台湾军方在1950年撤离永兴岛，后由中国大陆控制迄今。

永兴岛目前有邮局、银行、气象观测站、学校、图书馆、公园、医院和发电厂。该岛也有一座军民合用机场，而这座机场拥有一条3000米长的跑道，适合波音737客机起降，以及一座5000吨级码头。

三沙市于2012年正式揭牌成立，隶属海南省，管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域。截至2020年11月，三沙市常住人口为2333人。

在永兴岛建设基础设施的做法经常引起其他主权声索国的抗议，尤其是越南。

越南去年5月就中国在永兴岛设立第一家火锅店表达不满。越通社曾报道，越南外交部就此事强调，越南坚决反对侵犯越南对西沙（越南称黄沙群岛）的主权和有关权利的行为。