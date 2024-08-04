专家：四川康定山洪泥石流因持续降雨叠加冰雪融化引发

专家介绍，四川康定山洪泥石流是因持续降雨叠加冰雪融化引发的特大型沟谷山洪泥石流自然灾害。

据中新网报道，四川康定姑咱“8·03”山洪泥石流灾害应对处置新闻发布会星期天（8月4日）凌晨在甘孜州康定市姑咱镇举行。

成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室教授王运生介绍，灾害发生地日地沟沟域呈树叶状，高差大，沟源海拔约5700米，沟口海拔约1700米，高差约4000米。

王运生说，近期气温偏高，冰雪消融加快，加之近日持续降雨致沟道堵溃引发山洪泥石流，“由于上游属于无人区，没有有效的监测手段，不排除沟道上游因高程效应引起的局地强降雨影响。”

王运生说，本次山洪泥石流冲出固体物源约58万立方米，山洪泥石流携带的孤石直径最大达6米，单个块体冲击力大于50吨，流通区冲击力可达百吨以上，破坏力巨大。

四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱镇区域星期六（8月3日）突发山洪泥石流灾害。据新华社报道，截至3日晚上11时，此次灾害已导致四人遇难、23人失联，16人被送往医院救治。

另据澎湃新闻报道，甘孜州减灾委员会办公室此前曾发布地质灾害预警，称8月全州防灾形势严峻，州内大部分区域发生地质灾害的可能性大，风险性高，“9·5”泸定地震受灾区域为重点防范区域。