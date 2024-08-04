蓝白合议题再起 柯文哲：民众党不做小蓝也不做小绿

台湾在野的国民党与民众党的合作议题再度引发关注，但民众党主席柯文哲说，民众党“不做小蓝、也不是小绿“，有自己的政党主体性，不会忘记选举时对公民社会的承诺。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，民众党第二届党代表大会暨五周年党庆星期六（8月3日）在高雄展览馆举行。柯文哲说，选在高雄举办，表明民众党深耕中南部的决心。

他表示，民众党成立五年来如今站稳立法院第三大党，风雨飘摇仍一步步克服，未来民众党会成立国际事务部、中央政策会，用新技术打造创新的政党。

柯文哲说，台湾面临境外势力压迫，最需要团结，但执政党民进党在野时高举民主进步大旗，获得政权后却在各项改革议题自我阉割，各项议题统统贴上”中共同路人“标签。

他说，20年来蓝绿恶斗给台湾造成很大问题，民众党要成为大家喜欢的品牌，台湾社会的最大公约数，超越蓝绿。

针对民众党民调降至6.1%，柯文哲说，如果民众党民调很低，民进党不用每天花这么大力气抹黑、攻击。民众党在立法院虽然只有八席，仍发挥最强战力，”我们不做小蓝、也不是小绿“，有自己的政党主体性，不敢忘记选举时对公民社会的承诺。

在2024年台湾总统选举前，国民党和民众党曾商讨合作推出一组总统候选人与民进党竞逐，却因两党民调数据分歧僵持不下破局；选后民众党频频在立法院与国民党合作，因而贴上“小蓝”标签，让不少支持者失望。

政大选举研究中心最新民调显示，民众党认同度从6月份的15.5%暴跌至7月份的6.1%。《联合报》在一篇评论文章中说，不论未来民众党如何发展，或是柯文哲是否继续参选2028年总统选举，蓝白合或和，柯文哲难以回避。

柯文哲妻子陈佩琪星期五（8月2日）在脸书表达对蓝白合失败表达遗憾，但柯文哲受访时说，蓝白合若是和平的“和”就没问题，若是合并的“合”就困难，两党的DNA差太多。