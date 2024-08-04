中国低空经济联盟在北京成立

中国低空经济联盟正式成立，将协助有关部门制定行业标准，推动低空经济高质量发展。

据中新网报道，中国低空经济联盟理事会成立仪式暨中国低空经济高质量发展圆桌会议星期六（8月3日）在北京举行。

中国低空经济联盟执行理事长兼秘书长罗军说，发展低空经济对于激活中国立体空间资源、推动经济结构调整和传统产业转型升级具有重要意义。

当前中国低空经济行业整体仍处于起步初期。对此，罗军认为要通过市场配置资源，通过市场培育生态，发挥行业联盟的引领和带动作用，携手低空经济热点城市共同打造一批可以快速复制的应用场景，并协助有关部门制定行业标准，完善配套设施，从而推动低空经济高质量发展。

中国民用航空飞行学院航空电子电气学院院长朱新宇认为，中国低空经济联盟要做好低空全维度协同共享的平台，实现各低空经济要素方的交流共享。

该联盟由中国民航二所、沃飞长空、时的科技、沃兰特、亿航智能、峰飞航空等100多家上下游企业及行业科研机构共同发起创立。

另一方面，全球低空经济论坛将于10月中旬在北京举行，届时将有1500多名国内外行业龙头企业和嘉宾围绕航空飞行器、技术路线、商业模式、空中安全、监管规则、低空产业等20多个议题展开讨论。