港入境事务处将军澳总部成立 陈国基要求继续维护国安屏障

香港入境事务处在将军澳的新总部正式成立，香港政务司长陈国基要求，新总部继续巩固好维护国安屏障，促进好香港经济发展、融入好国家发展大局。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港入境事务处总部于6月11日宣布由香港湾仔告士打道迁至将军澳，并于星期六（8月3日）举行新总部开幕仪式。

曾在入境处工作超过30年的陈国基在开幕式致辞说，要确保入境处部门所有服务工作入场，不会因搬迁对公众造成影响；希望继续巩固好维护国安屏障、发挥好创新突破精神、促进好香港经济发展、融入好国家发展大局。

入境事务处处长郭俊峯说，新总部从筹备到落成经历近10年，四任入境处处长，当中遇到不少挑战，包括持续三年的疫情。他表示，想借此机会向所有同事、建筑署、承建商同项目团队表达最衷心感谢。

他介绍，新入境事务处总部由行政大楼及执法大楼两座大楼组成，代表服务与执法并重的形象。前者主要是行政办公室、职员设施、数据中心、身份证及护照印制场地同公共服务办事处等；后者主要为执法部同遣送审理及诉讼部提供办公室同相关设施，且有一个室内靶场作训练用途。

另一方面，新总部增设多项新服务，包括婚礼礼堂、婚姻及出生登记服务，以及申请个人证件服务站及领取个人证件服务站，这些新设施及自助服务站将协助入境处进一步提升服务水平同效率。

郭俊峯还提到，新总部的设计响应环保政策，充分考虑对周边环境的影响，拥有大量绿化空间，外墙采用低反光高透光的玻璃物料，也会利用雨水收集系统灌溉植物。