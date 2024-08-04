刘建超：中国愿同南非加强多边事务协调配合

中共中央对外联络部部长刘建超星期六（8月3日）结束为期四天的南非之行。他与南非执政党非洲人国民大会主席、南非总统拉马福萨会面时说，中国愿同南非加强多边事务协调配合，维护发展中国家的共同利益。

据中国央视新闻报道，刘建超7月31日至8月3日率中共代表团访问南非，分别同拉马福萨，非国大总书记姆巴卢拉，南非共产党总书记马派拉，非国大全国工委、政府外长拉莫拉等会见交流，集体会见国民议会部分党派领导人，就中南关系阐述看法。

中共代表团也同南非媒体、智库人士座谈交流，深入宣介中共二十届三中全会精神。

据报道，双方说，将共同落实好两国元首达成的重要共识，进一步密切党际交往，加强治国理政经验交流，促进各领域务实合作，推动中南、中非关系取得更大发展。

中联部官网公布，刘建超上星期四（1日）与拉马福萨会面时说，中国愿同南非深化政治互信，拓展各领域务实合作，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，推动中南全面战略伙伴关系取得新的更大发展。

刘建超也说，中南同为全球南方重要成员和新兴经济体，中国愿同南非加强多边事务协调配合，推动建设更加公正合理的国际政治经济秩序，维护广大发展中国家的共同利益。

在刘建超访南非期间，中国政府欧亚事务特别代表李辉也在星期五（2日）访问南非，同南非外交部总司长丹格、总统法律及国际关系顾问杰乐举行会谈，就乌克兰危机问题交换意见。

中国外交部在官网介绍，李辉说，中国愿同南非加强沟通协调，在中国和巴西联合发表的关于推动政治解决乌克兰危机的“六点共识”基础上，推动形成凝聚国际共识的最大公约数。