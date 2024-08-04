中国国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，聚焦餐饮住宿、养老托育等多个重点领域。

据中国政府网，国务院星期六（8月3日）上述《意见》，这是中国首次专门就服务消费发展作出系统全面部署。

《意见》聚焦餐饮住宿、家政服务、养老托育、文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等八个重点领域，提出20项重点任务，通过创新服务消费场景、加强服务消费品牌培育、扩大服务业对外开放、加强服务消费监管、引导诚信合规经营、完善服务消费标准等支持举措进一步优化服务供给，为服务消费发展增添新动力。

《意见》还提出，要培育壮大新型消费，包括数字消费、绿色消费、健康消费等。

《意见》提出，要增强服务消费动能，包括创新服务消费场景、加强服务消费品牌培育、扩大服务业对外开放；要优化服务消费环境，包括加强服务消费监管、引导诚信合规经营、完善服务消费标准；要强化政策保障，包括加强财税金融支持、夯实人才队伍支撑、提升统计监测水平。

《意见》要求，各地区、各部门和有关单位要坚决落实中共中央、国务院决策部署，推动各项任务落实落细。商务部要会同有关部门发挥促进服务消费发展工作协调机制作用，强化统筹谋划，制定专项政策举措，共同促进服务消费高质量发展。

据新华社报道，中国国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说，中国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费增速快于商品消费，成为居民消费的主要增量来源。但与高收入经济体相同发展阶段的平均水平相比，中国目前服务消费占居民消费比重仍然偏低，具有较大的发展空间和潜力。促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。

陈丽芬说，餐饮住宿、家政服务和养老托育等是居民基础的服务需求，消费潜力较大，同时也是劳动密集型行业，但面临高质量供给不足等问题，发展基础型服务消费，不仅有利于满足居民需求，而且有助于吸纳更多劳动就业，稳定和提升居民消费能力。

中国商务部研究院流通与消费研究所所长董超说，服务消费往往涉及无形的服务，相比商品消费监管难度更大，因此旅游消费投诉多，家政领域纠纷多，意见提出优化服务消费环境，有利于推动服务消费向高品质、高标准提升。