中国迎来网球热 培训课和场地预约量暴增

中国近期迎来网球运动的热潮，多地网球培训课、球场预约量暴增。

综合中新经纬和澎湃新闻报道，美团数据显示，今年7月以来，“网球”搜索量同比去年增长超六成，上海、北京、深圳、成都、广州的消费者搜索网球热度最高，其中25到35岁之间的消费者占比超五成。

数据还显示，网球体验课、网球培训季度课包在平台热销，网球运动相关团购订单量同比增长172%。

据统计，北京、上海等地的多个室内室外网球场近期各个场次被订满。上海仙霞网球中心有八片标准室外场地、一片中央标准网球场。从8月2日至9日，这九片场地从下午5时至晚上9时的时间段基本被约满。

场地难抢的同时，各地网球场纷纷调涨价格。在北京网球爱好者群体中人气颇高的朝阳公园网球中心，今年4月宣布室外场地黄金时段的价格由每小时最低120元（人民币，下同，22新元）统一涨至140元，中心场地黄金时段的价格由每小时最低320元统一涨至360元。

北京一家网球培训机构的工作人员说，最近巴黎奥运会确实带来一波咨询小热潮。在该培训机构最新的网络宣传中，贴出郑钦文晋级决赛的照片，并用大字号写上配文：“中国网球过年了！”

中国女将郑钦文星期六（8月3日）在罗兰·加洛斯体育场举行的巴黎奥运会网球女单决赛中，以6比2、6比3直落两盘打败克罗地亚选手多娜·维基奇（Donna Vekic），迎来中国网球史上首枚奥运单打金牌。