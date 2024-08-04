奥运乒乓赛讨论中拉踩引战恶意攻击 300余微博账号被禁言

中国社交平台微博星期天（8月4日）通报，关于巴黎奥运会乒乓女单决赛的讨论出现拉踩引战、恶意攻击行为，微博对此清理1万2000余条违规内容，300余个账号被阶段性或永久禁言。

微博通过“微博管理员”账号发布社区公告称，在比赛过程中，部分观众的不理智观赛行为在网上引发争论，有个别用户借此从站外搬运转载恶意揣测的引战内容，甚至发布攻击运动员和教练组成员的非理性言论，对此站方予以严厉处置。

站方对近两日在相关赛事讨论中存在的拉踩引战、恶意攻击等行为，共清理违规内容1万2000余条，并对300余个违规账号视程度予以阶段性禁言直至永久禁言处置。

微博呼吁用户“专注赛场、理性讨论、拒绝拉踩，尊重每位运动员所付出的汗水，从竞技体育中收获拼搏进取、团结协作的体育精神，才是正确的追星方式”，并说站方将持续加强各类违规行为的排查处置力度，愿与用户一道感受最纯粹的体育魅力，为中国奥运健儿们助威。

微博也说：“中国体育事业的蓬勃发展，离不开每一位在赛场挥洒汗水的运动员的付出，每位竭尽全力为国争光的健儿也都值得我们的尊重。无端的恶意揣测、互撕谩骂甚至对运动员个人隐私的侵犯，都是对运动员甚至中国体育事业的伤害。”

中国女乒两位选手陈梦和孙颖莎星期六（3日）重演上届东京奥运会女单决赛，结果陈梦以4比11、11比7、11比4、9比11、11比9、11比6，总比分4比2再次战胜孙颖莎，赢得本届巴黎奥运会女单金牌。

赛后，两名选手互相拥抱，一起展示中国国旗，并在受访时称赞对方的表现。然而，比赛过程中和颁奖环节，却出现了不和谐的一幕。

现场有大量孙颖莎的粉丝，他们带着灯牌、海报，发出震耳欲聋的尖叫声，两名选手都受到干扰，几次不得不暂缓发球。当陈梦发球或得分时，孙颖莎的粉丝发出嘘声、大声喝倒彩，还有球迷疑似向她竖中指。赛后陈梦上台领奖时，现场很多球迷仍然狂嘘并大喊孙颖莎的名字。

孙颖莎球迷的现场表现，再次引起对体育饭圈化的讨论。近年来，中国体育尤其是乒乓球项目出现饭圈化现象，各个选手之间的粉丝互相攻击，“争番位”“炒CP”等娱乐圈的现象也被带入体育界。

本次奥运周期，孙颖莎、陈梦、王曼昱等人的粉丝就在网上展开激烈交锋，其中，由于孙颖莎的粉丝数量最多、年龄较小，因而“战斗力”也最强。