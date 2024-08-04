邓洪波据报将接任中国驻德国大使

中共中央外事工作委员会办公室副主任邓洪波据报将接任中国驻德国大使。

据香港《南华早报》星期天（8月4日）引述知情人士报道，邓洪波将接替吴恳，履新驻德大使。

中国驻德国大使馆官网早前公布，吴恳7月24日在一场活动上发表讲话，在即将离任之际向德国各界人士辞行。

中德两国关系不久前因间谍事件而受到考验。德国外交部7月31日针对联邦制图机构三年前遭网攻事件，罕见召见中国大使。德国内政部长费泽（Nancy Faeser）说：“我们呼吁中国不要进行并防止此类网络攻击。”

中国驻德国使馆针对此事向德国提出交涉。中国外交部也强调，中德在网络安全领域的沟通渠道是畅通的，并说：“双方应通过对话合作共同应对网络安全的威胁挑战，而非动辄诉诸麦克风外交，对他国进行抹黑攻击，散布‘中国黑客攻击’的虚假信息。”

在这之前，德国驻华大使傅融（Patricia Flor）4月在社交平台X（前称推特）写道，四名德国人因涉嫌为中国情报机构从事间谍活动而被捕，她因此被中国外交部召见。

公开资料显示，邓洪波今年59岁，曾长期获委派驻美国工作。

邓洪波曾任外交部条约法律司科员、礼宾司科员，驻越南大使馆科员、随员、三等秘书，外交部美大司三等秘书、副处长、一等秘书，驻美国大使馆一等秘书、参赞，外交部美大司参赞。

邓洪波在2007年出任外交部美大司副司长，负责中国与美国、加拿大和太平洋岛国的双边事务。他在2009年履新驻肯尼亚大使、常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表，2010年10月再度赴美，出任驻美国大使馆副馆长、公使。

澎湃新闻曾引述广西壮族自治区发改委官网信息报道，中共中央党校第45期中青一班邓洪波（中央外事工作委员会办公室副主任，副部级）等七人组成的调研组，2018年11月在自治区商务厅召开一场调研座谈会。这显示邓洪波已出任中央外办副主任。

中国驻德国大使属于副部级。中国目前有17个副部级大使，包括驻美国、驻俄罗斯、驻德国、驻英国的大使。