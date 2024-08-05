中国官媒：应对饭圈外溢危害保持足够警惕

中国女乒选手陈梦和孙颖莎会师奥运决赛，但孙颖莎球迷在现场的表现引起对体育饭圈化的讨论。中国官媒发文强调，最好的应援是喝彩而不是拉踩，并有必要对“饭圈外溢”的危害保持足够警惕。

人民网网络评论部官方微博“人民网评”星期天（8月4日）针对事件发表评论称，比赛中有些观众的厚此薄彼，以及网上一些批评陈梦的声音，都是“饭圈”恶习对体育运动和体育精神的侵害。

文章指出，“饭圈文化”外溢到体育领域的危害有目共睹。一方面，优秀运动员在控评、接机、跟拍、打榜应援、入侵房间等行为的围追堵截之下，难言个人隐私，心理压力山大。另一方面，在“流量至上”“泛娱乐化”等畸形价值观引导下，粉丝不再关注赛事本身，而致力于为偶像博C位，无所不用其极。这“曲解了奋斗的意义、稀释了荣誉的价值”。

文章提出，正因能量巨大，有必要对“饭圈外溢”的危害保持足够警惕。“饭圈”乱象的蔓延表面上是粉丝集体无意识行为，幕后却不乏披着粉丝外衣的利益链条上的“乱舞者”。

文章呼吁球迷，最好的应援方式应该是先了解这项运动的观赛礼仪，然后再以合适的方式为喜欢的选手送上欢呼和鲜花，哪怕最后赢的不是自己的偶像，也可以大度地给予掌声，而不是一刻不停地喧闹。

陈梦和孙颖莎上星期六（3日）会师女单决赛，最终陈梦以总比分4比2战胜孙颖莎，赢得本届巴黎奥运会女单金牌。

但比赛过程中和颁奖环节出现不和谐的一幕。现场有大量孙颖莎的粉丝，发出震耳欲聋的尖叫声，干扰选手。当陈梦发球或得分时，孙颖莎的粉丝发出嘘声、喝倒彩，还有球迷疑似向她竖中指。赛后陈梦上台领奖时，很多球迷仍狂嘘并大喊孙颖莎的名字。

孙颖莎球迷的现场表现再次引起对体育饭圈化的讨论。微博星期天通报，关于巴黎奥运会乒乓女单决赛的讨论出现拉踩引战、恶意攻击行为，微博对此清理1万2000余条违规内容，300余个账号被阶段性或永久禁言。