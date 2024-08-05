中国学者：今年全年结婚登记数或是1980年以来最低

中国官方数据显示，今年上半年结婚登记数较去年同期减少49.8万对。有中国学者预测，2024年全年结婚登记对数可能达到1980年以来的最低值。

综合澎湃新闻和界面新闻报道，民政部官网上星期五（8月2日）公布，今年上半年全国结婚登记343万对，2023年上半年为392.8万对，2014年同期为694万对。

从全年数据来看，2013年全国结婚登记数为1346.9万对，在2014年开始逐年下降，后于2019年跌破1000万对大关，2021年跌破800万对大关，2022年降至683.5万对，跌破700万对大关，而2023年则回升至768万对。

长期追踪结婚登记数据的人口学者何亚福告诉界面新闻，如果按照往年规律推算，预计2024年全年结婚登记对数可能约为660万对，这将是自1980年以来的最低值。

何亚福认为，结婚登记数下降的原因很多，包括年轻人数量减少、适婚人口性别比例失衡、初婚年龄推迟、高昂的结婚成本以及婚姻观念的变化等。此外，部分地区2024年前几个月的出生人口略有增加，但考虑到今年结婚登记数的下降趋势，2025年的出生人口可能再次出现下降。

2010年中国平均初婚年龄男性为25.75岁，女性为24岁。2020年平均初婚年龄男性上升到29.38岁，女性上升到27.95岁。

何亚福认为，面对年轻人口减少和生育意愿低迷的现状，未来实施有力的生育支持政策将是应对出生人口下降的关键措施之一。