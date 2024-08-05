赵立坚妻子再秀恩爱合照赞丈夫是最优秀党员

中国外交部前发言人赵立坚的妻子汤天如星期天（8月4日）在微博发布多张两人恩爱合照，并称丈夫是最优秀的共产党员。

汤天如在“大聪和臭丫头”微博账号写道：“生命只有一次，死里逃生。爱是时刻的陪伴，疼爱和呵护，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最优秀的党员。”

不少网民猜测汤天如可能身体不适，因此在贴文留言祝她早日康复。照片显示，汤天如和赵立坚疑似在病床合照，汤天如的右手戴着有条码的腕带。

有中国“战狼”外交官之称的赵立坚2020年2月首次以中国外交部发言人的身份露面，当时正值冠病疫情在中国武汉失控，开始在全球蔓延。美国等西方国家指责中国，要求中国发布更多有关病毒的信息，并出现了病毒是从武汉实验室泄漏出去的说法。

赵立坚在当时经常火力全开批评欧美。他直白的发言风格，曾在疫情初期吸引了一大群拥护者。

到了去年1月，中国外交部官网资料显示，赵立坚已调任外交部边界与海洋事务司副司长。曾有熟悉中国外交事务的人士称，赵立坚调任来自更高层指示，直接导火索是汤天如频频在网上发贴文的高调举动。

中外舆论当时对赵立坚调任一面倒地叫好，一定程度上显示他代表的“战狼”风格已不合时宜，亟待调整。

汤天如曾在微博多次发文，包括心疼丈夫工作辛苦，每天加班到深夜才回家，没有加班工资与奖金，又称赵立坚一切服从安排，维护国家战斗舆论第一线，却换来“国内外造谣声骂声一片，还要捎上家”。

汤天如据报曾于去年1月在微博发文写道：“牢记使命，不忘初心，砥砺前行，荣辱不惊。”这条微博帖文后来被删除。