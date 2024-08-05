财新PMI显示中国7月服务业扩张提速

一个民间调查数据显示，中国的服务业扩张速度为5月份以来最快，所展现出的韧性，可能有助缓解对中国经济前景的担忧。

据彭博社报道，财新和标普全球星期一（8月5日）联合发布的报告，7月财新中国服务业采购经理（PMI）指数从6月份的51.2升至52.1，显示服务业扩张速度加快。此指数高于彭博调查经济学家所得预估中值51.5。指数高于50显示扩张，低于50则显示萎缩。

据财新网报道，此前公布的7月财新中国制造业PMI下降2.0个百分点至49.8，2023年11月来首次落至收缩区间。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。

中国国家统计局上周公布的数据显示，7月制造业PMI下行0.1个百分点至49.4，连续三个月低于荣枯线，服务业商务活动指数微降0.2个百分点至50.0；两大行业景气度同时下降，拖累综合PMI走低0.3个百分点至50.2，为2023年1月以来最低。

彭博社报道，中国官方上周公布的非制造业PMI显示，服务业活动自去年12月以来首次濒临萎缩，预示第三季度经济开局不利。财新PMI调查主要覆盖中小企业。

中国经济数据今年以来的表现参差不齐，制造业不时成为亮点，而消费受楼市危机拖累陷入低迷。官方PMI显示，中国7月制造业活动连续第三个月萎缩，财新制造业PMI九个月来首次跌入萎缩区间。