澳门官方公布，澳门单日出入境旅客首次突破70万人次，截至上星期六（8月3日）已累计逾2000万人次旅客访澳。

《澳门日报》星期天（8月4日）引述澳门治安警察局消息报道，暑假是澳门居民出游及旅客访澳的高峰期间，澳门上星期六单日出入境总量刷新了历来最高纪录，达到71万7197人次。

据报道，澳门四个主要陆路口岸数据为：关闸出入境事务站38万6714人次，占53.9%，也刷新了该事务站疫情以后单日最高出入境纪录；青茂出入境事务站10万5948人次，占14.8%；港珠澳大桥出入境事务站9万1888人次，占12.8%；横琴口岸澳门口岸区出入境事务站7万2976人次，占10.2%。

截至上星期六，今年访澳入境旅客累计量突破了2000万人次，较去年提前两个月达到该数字。今年日均访澳旅客为9万3116人次，较2023年同期上升36.1%，已恢复到2019年的82.9%。

踏入8月份，澳门官方相信澳门各口岸的出入境通关量将保持高位，治安警察局将持续与澳门海关、珠海边检总站及香港入境事务处等相关部门保持紧密协作，针对客流出入境高峰期间做好人潮预测预警部署，并适时加开通道疏导通关人流车流，确保各口岸的人员通关安全顺畅。

根据澳门新闻局7月28日发布的文告，临时数据显示，7月1日至25日澳门录得入境旅客239.9万人次，日均9万5979人次，较2023年同期日均人次增加9.5%，并恢复至2019年同期85.6%水平。7月20日更录得13万5575旅客人次，是目前录得7月最高的单日入境旅客量。