麟洋组合奥运夺冠 赖清德：高兴到跳起来

台湾总统赖清德再谈中华台北男双组合李洋／王齐麟蝉联本届巴黎奥运会冠军，直言看到他们摘金的那一刻“高兴到跳起来”。

综合东森新闻网和台湾中央广播公司等报道，赖清德星期一（8月5日）上午在总统府接见台湾牙医师公会联合会暨WHO宣达团时，分享自己星期天（4日）晚上观看“麟洋”组合决赛的全过程。

赖清德表示，他整晚几乎没睡，很早就守在电视机前面，要为他们加油打气。整个比赛过程精彩刺激，在看到他们胜出倒在球场上的那一刻，“我在客厅高兴到跳起来”。

赖清德称，他在赛后致电王齐麟的爸爸，向他表达祝贺和感谢，也给人在巴黎的李洋父亲打电话但未能接通，直到比赛结束一个小时后才联系上“麟洋”组合。

赖清德说，他在通话中夸赞“麟洋”组合技术全面高超、非常冷静和沉着，最终战胜世界排名第一组合（梁伟铿／王昶）。李洋和王齐麟谦虚地表示，要感谢教练和全台人民做他们的后盾，为他们加油打气。

赖清德提到，他问及李洋为何没剃胡子，李洋回应说，有些人想说先刮胡子会不会把好运也刮掉，所以赢了金牌才要刮胡子。

赖清德说，他也感谢李洋和王齐麟的教练一直从旁鼓励、协助、教导，做到名师出高徒，与徒弟一起写进奥运会历史。

中华台北组合李洋／王齐麟在本届巴黎奥运会羽毛球男双决赛上，以21比17、18比21、21比19战胜世界头号组合中国的梁伟铿／王昶，卫冕成功。

在李洋／王齐麟夺冠后，赖清德在X平台（前称推特）发文表达祝贺。他写道，祝贺李洋／王齐麟在本届巴黎奥运会上蝉联冠军。“你们通过不懈的努力和协作赢得精彩绝伦的对决，为全台湾迎来自豪的时刻”。