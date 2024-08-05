女拳手林郁婷奥运若摘金 国民党将加码发放鸡排

台湾在野的国民党主席朱立伦受询时表示，如果中华台北女拳手林郁婷也在巴黎奥运会上夺冠，蓝营将加码发放鸡排给民众。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，中华台北男双组合李洋／王齐麟星期天（8月4日）在本届巴黎奥运会上战胜世界头号组合中国的梁伟铿／王昶，完成卫冕任务。

国民党主席朱立伦星期一（5日）上午在中央党部发放鸡排庆祝“麟洋”组合摘冠，并表示接下来若有选手再夺金，将加码发放鸡排。

朱立伦当天上午在中央党部发放200份鸡排，国民党智库副执行长凌涛加码发送50杯珍珠奶茶，一早就有民众到场排队领取，鸡排与珍珠奶茶在10分钟内全数发送完毕。

凌涛表示，麟洋的比赛是让台湾团结的一个很重要机会，希望透过发放鸡排和珍珠奶茶能抛砖引玉，让这种团结气氛在台湾社会延续下去。如果接下来有几场赛事再获得金牌，国民党将继续加码发送食物和饮料。

对于林郁婷若最后也能顺利摘金，国民党是否继续发放鸡排？朱立伦说，如果林郁婷赢得金牌，就继续加码发放。他强调，不管是柔道选手杨勇纬或是羽毛球选手戴资颖，虽未拿到奖牌，但都是台湾的骄傲，要为他们加油。

林郁婷星期天（4日）闯入巴黎奥运会女子57公斤级拳击项目的半决赛，也至少获得一枚铜牌。