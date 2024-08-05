荣耀据报为IPO做准备且获中国地方政府大力支持

中国智能手机制造商荣耀据报正为首次公开​​募股（IPO）做准备。公司也得到中国地方政府异常大力支持。

据路透社星期一（8月5日）报道，深圳市政府的文件显示，荣耀正获得研发资金、税收减免和海外扩张支持。路透社认为，从投资者的角度来说，上述举措或许能提升荣耀的吸引力。

荣耀是华为在2013年正式成立的互联网手机品牌。多家中国企业2020年11月在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

深圳市智信新信息技术有限公司由深圳市智慧城市科技发展集团，以及30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。深圳市智慧城市科技发展集团则是深圳市国资委全资直管的国家级高新技术企业。

知情人士称，荣耀正寻求在中国A股上市，可能会在今年或明年初上市。路透社称，由于相关计划尚未最终确定，这些消息人士不愿具名。

另据《科创板日报》星期一报道，针对上市相关传闻，荣耀回应时说，公司计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。

荣耀也说，从2021年1月1日至今，公司没有获得过深圳市政府超出对通常企业的支持。