江旻憓论文惹议 叶刘淑仪：支持一国两制天经地义

巴黎奥运女子重剑金牌得主江旻憓的一篇法律硕士论文因涉及“一国两制”制度的讨论，内容经流出后迅速引发热议。香港行政会议召集人叶刘淑仪说，作为中国人，江旻憓支持一国两制，将国家置于两制之上天经地义，并称江旻憓受到的“令人作呕的攻击”来自流亡港人。

综合香港01和《星岛日报》报道，江旻憓夺得巴黎奥运会女子个人重剑金牌后，网上近日流出一篇她在人民大学的硕士论文。

论文以2014年的占中运动作为切入点反思选举制度，提到占中运动以违法占领道路，妨碍社会秩序的方式，声称争取“真普选”。论文形容占中运动“祸害极大，遗患深远”，并称事件暴露出香港社会严重撕裂，以及特区民主与法治的紧张关系。论文还说，改选举制度令政治生态恢复平衡，“化解反中乱港势力夺权”，是完善“一国两制”的重要举措。

论文内容流出后，在网上引发热烈讨论。江旻憓的社交平台出现大量有关她论文的讨论。有网民质疑江旻憓政治立场，并怀疑她将从政。但也有人认为，不应凡事政治化，更应专注运动员成就。一些政治人物也就此发表看法，前香港众志主席罗冠聪等民主派的意见领袖在恭喜江旻憓获奖后决定收回言论。全国政协副主席梁振英则称罗冠聪等人的做法是政治干预体育，为大家做了“完美和愚蠢的示范”。

江旻憓星期天（8月4日）宣布结束全职击剑运动员生涯后，叶刘淑仪说，江旻憓的决定很明智，并称江旻憓拥有丰富法律知识，相信日后若选择在法律界发展，将为法律界带来巨大资产。

对于江旻憓论文争议，叶刘淑仪说，作为中国人，江旻憓支持一国两制，将国家置于两制之上是天经地义的。

叶刘淑仪还说，江旻憓的个人政治立场、以及作为奥运选手的成就受到猛烈攻击，并称“这些令人作呕的攻击”似乎来自流亡港人。她批评流亡港人为了逃避法律后果逃往海外是胆小鬼，并称这些流亡者没有成就可言，只擅长对真正有贡献的人大喊大叫，对无原则的外国政客拍马屁，抓住“中国威胁”等煽动性问题来博取政治分。

民建联主席陈克勤则说，如果江旻憓真的有心服务社会或从政，会先介绍她报读民建联的政道课程，了解香港现在在新形势和新时代之下的政经环境，如何识变、应变及求变，相信这将对江旻憓日后参与社会服务有很大的帮助。他还说，如果修读课程后认同民建联的理念，欢迎江旻憓加入民建联。