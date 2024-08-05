官商界掼蛋流行 中国媒体提醒沉迷助长消颓之气

中国官员和商界近两年流行玩掼蛋游戏，甚至被称为基层干部“必修课程”及企业人士“社交利器”。有媒体发文提醒，要警惕掼蛋沉迷助长消颓之气。

共青团北京市委机关报《北京青年报》星期一（8月5日）针对掼蛋流行发表评论文章说，随着掼蛋日益成为某些公职人员的新迷醉、个别企业经营者的新机巧和一些年轻人的新宠爱，掼蛋沉迷也成为某种值得重视和警惕的社会现象。

文章写道，在一些地方，掼蛋沉迷已成为腐蚀干部作风的“毒弹”，一些党员干部沉醉其中不能自拔，甚至有些单位形成了“社交壁垒”，这些都是“躺平文化”在某些公职人员中新的表现形式。

文章还称，一些经营者在企业转型发展遇到瓶颈时，不是千方百计追求企业核心竞争力的超越，而是试图利用掼蛋与领导干部拉关系，寻求机会制造“人情债”。这不仅是经营思路的跑偏，也是对亲清政商关系的损害。

文章最后特别提醒青年，当掼蛋成为“佛系”的新载体、“躺平”的代名词，对个人和社会都不是好事。在崇尚奋斗价值的今天，“究竟是咬紧牙关拼一把，以‘敢为天下先’的魄力不断演绎‘强国有我’的生动故事，还是‘躲进小楼成一统，日日围着牌桌转’，答案再明确不过”。

掼蛋本身是一种扑克牌游戏，起源于江苏淮安，因娱乐性、参与性强，简单易学，在中国很快流行开来。据不完全统计，目前中国全国掼蛋玩家多达1.4亿人。