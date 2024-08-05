江苏省人大常委会原副主任刘捍东涉受贿被起诉

江苏省人大常委会原副主任刘捍东涉嫌受贿、滥用职权和非法倒卖土地使用，被检察机关提起公诉。

综合中国央视新闻和正义网星期一（8月5日）报道，据中国最高人民检察院消息，江苏省人大常委会原党组成员、副主任刘捍东涉嫌受贿、滥用职权、非法倒卖土地使用权案，由国家监察委员会调查、江苏省扬州市公安局侦查终结，经最高人民检察院指定，由湖北省襄阳市人民检察院审查起诉。襄阳市人民检察院已向襄阳市中级人民法院提起公诉。

检察机关指控显示，刘捍东利用担任江苏省江浦县委书记、县长，江苏省南京市委常委、南京市浦口区委书记，江苏省财政厅党组书记、厅长兼省地方税务局党组书记，江苏省人大常委会党组成员、副主任等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

根据指控，刘捍东在担任江苏省江浦县委书记、县长，江苏省南京市委常委、南京市浦口区委书记，江苏省财政厅党组书记、厅长兼省地方税务局党组书记等职务期间，在土地使用权出让、免征土地增值税等事项上滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。

指控提到，刘捍东也以牟利为目的，违反土地管理法规，与他人共同非法倒卖土地使用权，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪、非法倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。刘捍东一人犯数罪，依法应当数罪并罚。

公开资料显示，今年65岁的刘捍东是安徽舒城人。他的仕途未离开过江苏，曾任南京市江浦县县长、县委书记，南京市委常委、政法委书记、浦口区委书记、江宁区委书记等职。2008年，刘捍东任镇江市委副书记、代市长；2009年任镇江市市长；2012年任江苏省财政厅厅长、党组书记兼省地方税务局党组书记；2018年1月任江苏省人大常委会副主任、党组成员，直至2023年1月不再担任该职务。

在卸任三个月后，刘捍东去年4月官宣被查，今年2月被开除中共党籍，最高人民检察院两周后依法以涉嫌受贿罪、滥用职权罪对刘捍东作出逮捕决定。