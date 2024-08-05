浙江规定企业不得安排怀孕职工在33摄氏度以上场所作业

在高温天气持续之际，中国浙江官方要求企业严格执行高温天气作业规定，不得安排怀孕女职工在33摄氏度以上的工作场所作业。

据微信公众号“浙江发布”上星期六（8月3日）消息，浙江省人力社保厅日前发布《关于做好高温天气劳动者权益保障工作的通知》（以下简称《通知》），要求企业做好生产组织管理，尽量避开酷热时段作业，适当增加劳动者休息时间和轮换班次，提供符合要求的防护用品、防暑降温饮料、保健用品等。

《通知》要求，地市级以上气象主管部门所属气象台发布日预报气温最高达40摄氏度以上时，企业应停止安排劳动者室外露天作业；日最高气温37摄氏度以上、40摄氏度以下时，安排劳动者室外露天作业的时间累计不得超过六小时，不得安排劳动者在当日气温最高时段三小时内在室外露天作业；日最高气温35摄氏度以上、37摄氏度以下时，应采取换班轮休等方式，缩短室外露天连续作业时间，不得安排加班。

《通知》也明确，企业不得安排怀孕女职工在35摄氏度以上的高温天气从事室外露天作业及在33摄氏度以上的工作场所作业，最大程度减少建筑工人、搬运工人、环卫工人等重体力劳动者高温时段的户外工作时间。

目前，浙江的高温天气已持续多日。浙江省气象台发布，截至8月3日下午4时许，当天有44个市县区突破40摄氏度，其中10个地区突破42摄氏度，41.9摄氏度的杭州、42.4摄氏度的桐庐、42.8摄氏度的义乌、42.3摄氏度的永康、41.7摄氏度的缙云打破当地历史最高纪录。

中央气象台预测，星期一（5日）白天，浙江中西部等地局地最高气温达40摄氏度以上，杭州星期二（6日）最高气温则达43摄氏度。随着副热带高压西伸加强，浙北地区可能还会出现10天或以上的高温天气。