诺贝尔物理学奖得主李政道逝世 享年98岁

诺贝尔物理学奖得主李政道因病医治无效，在美国时间星期天（8月4日）于旧金山逝世，享年98岁。

澎湃新闻引述李政道先生代表、中国高等科学技术中心学术委员会副主任、研究员王垂林等多位李政道友人，报道了李政道逝世的信息。

公开资料显示，李政道生于中国上海，原籍江苏苏州，美国国籍，中国科学院外籍院士。他在1944年至1946年先后就读于浙江大学、西南联合大学，1950年获美国芝加哥大学哲学博士学位，1956年任美国哥伦比亚大学教授，1960年任普林斯顿高等研究院教授，1964年任哥伦比亚大学费米讲座教授，1984年任哥伦比亚大学“全校讲座教授”。

他也是美国艺术和科学院院士（1959）、美国国家科学院院士（1964）、意大利林琴科学院外籍院士（1982）和台湾中央研究院院士（1957）。

李政道发现了关于弱相互作用中宇称不守恒定律，和杨振宁同获1957年诺贝尔物理学奖。

从上世纪40年代末到70年代初，李政道在弱相互作用研究领域还做出了二分量中微子理论、弱相互作用的普适性、中间玻色子理论以及中性K介子衰变中的CP破坏等重要研究成果。在统计力学方面，和杨振宁、黄克孙合作对多体理论作出了开创性的贡献。

上世纪70至80年代，李政道创立了非拓扑性孤子理论及强子模型，提出了量子场论中的“李模型”、“KLN定理”以及“反常核态”概念等。1994年当选为中国科学院外籍院士。