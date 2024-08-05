中国体育代表团秘书长：对失利项目也应给予充分理解

中国体育代表团秘书长张新说，巴黎奥运会上强手云集，每个项目都面临激烈的竞争，因此对于表现不及预期的项目，应该给予充分理解。

据中国奥林匹克委员会官方微博账号消息，中国体育代表团秘书长张新当地时间星期天（8月4日）在巴黎奥运村国际区接受采访时，对代表团半程参赛表现进行小结。

张新说：“对于表现不及预期的项目，我们也应给与充分理解。巴黎奥运会强手云集，每名运动员都进行了长期充分的技术、战术、体能、心理准备，每个代表团都提供了充足的保障条件，每个项目都必然面临激烈的竞争。”

他说，在绝大部分项目，各国选手实力相当，比赛本身就充满不确定性，比赛胜负都很正常，各国一些被寄予厚望的选手未能问鼎的战例很多。可以说没有一场比赛是可以轻松取胜的，更没有一枚金牌是十拿九稳的。

张新指出，各项目遇到困难时，代表团及时指导帮助运动队减压，使运动员尽快调整状态，专注后续比赛。

对于中国体育代表团半程表现，他说，目前巴黎奥运会比赛经进行了八天，已有144个小项完赛，占全部小项的44%；中国体育代表团已有106个小项完赛，占全部参赛小项的45%。前八天比赛中，中国体育代表团获得16金12银9铜共37枚奖牌，绝大部分项目都有出色发挥，整体表现符合赛前预期。

张新指出，后半程比赛中，中国体育代表团还将参加130个小项的比赛，将继续在跳水、乒乓球、羽毛球、体操、田径等项目上向奖牌发起冲击。此外，举重、花样游泳、皮划艇静水、场地自行车、拳击、跆拳道、摔跤、攀岩、霹雳舞等项目的决赛将陆续开始，这些也是中国体育代表团争金夺奖的重点项目。

他还说，后半程比赛中，美国、法国、澳大利亚、日本等代表团也都有很多具备争金夺奖实力的项目，竞争将更为激烈，比赛也将更加精彩。

此前，在巴黎奥运会竞技体操男子团体决赛上，中国选手苏炜德两次从杠上跌落，最终中国体操男团不敌日本队，痛失几乎到手的金牌。苏炜德随后陷入舆论风暴，意难平的中国网民纷纷把矛头指向他，指责他实力不济连累队友，害中国队痛失金牌，还质疑他是“关系户”。