美丽岛民调：逾五成市民不认为基隆市长会被罢免

亲绿的《美丽岛电子报》最新民意调查结果显示，逾五成的市民不认为基隆市长谢国梁会被罢免。

《美丽岛电子报》星期一（8月5日）在官网发布基隆市长罢免案的最新民调。基隆市民众被问及“市长谢国梁会否被罢免掉”，结果显示32.8%认为会，其中9.3%觉得一定会、23.5%则认为可能会；53.3%认为不会，其中16.2%觉得一定不会，37.1%则认为可能不会，未明确回答的有13.8%。

经交叉分析，仅泛绿民众认为谢国梁会被罢免掉的多于不会（61.5%比27.2%），其余各群民众则大多数倾向认为谢国梁不会被罢免，尤其是男性、或信义区及仁爱区和中山区与安乐区、或40至59岁、或高中以上学历、或民众党支持者与泛蓝民众等群皆超过五成五认为谢国梁罢免案不会成功。

此外，值得注意是，满意谢国梁施政表现的基隆市民众77.5%认为罢免案不会成功，不满意谢国梁施政的有56.1%认为罢免案会成功、28.9%觉得不会，而在表示会投同意罢免的基隆市民众中，63.1%认为罢免案会成功、24.9%觉得不会，至于会投不同意罢免的则有77.6%认为罢免案不会成功。

上述民调调查时间为7月29日至30日，调查范围为基隆市七个行政区，调查对象为设籍在调查范围、年满20岁的台民众。调查方法由访员进行的电脑辅助电话访问方式，以基隆市住宅电话电脑资料库为辅助进行随机跳号抽样。调查样本规模为1070人，在信赖水准95%时抽样误差最大值为正负3%。