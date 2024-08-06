唐山打人案涉事民警举报遭违规审讯背锅 官方：不属实

中国唐山烧烤店打人案的一名出警基层民警实名举报，称自己在案件中被违规审讯“背黑锅”，但当地官方发布通报反驳称，相关举报内容均不属实。

2022年6月10日凌晨，一名男子在唐山一家烧烤店酒后搭讪邻桌女子被拒，和多名男子殴打该女子及同行伙伴。事件中当地警方被指接报后到场严重耽误、办案消极，引发地方腐败和“保护伞”问题的质疑。

随后，唐山官方通报对八名公职人员采取留置措施，指这八人涉嫌违纪违法、滥用职权等。

综合观察者网等报道，其中一名涉事民警唐山公安局路北分局机场路派出所前民警陈志伟星期一（8月5日）在社交媒体上传视频，实名举报唐山市曹妃甸区办案人员违规审讯自己，只为让自己背黑锅。

陈志伟在视频中出示自己的身份证和原警官证，并表示自己是从异省外地进行举报。

他说，当天打人案件发生时，自己根本不是负责出警的民警。他是在凌晨3时才被临时要求出警，并在10分钟内抵达现场。

陈志伟说，他在案发现场处理整个过场用时近三个小时，从半夜一直处理到天亮，做了大量工作。

他说，接受采访时，他当着唐山市多个部门十几名工作人员的面如实说了出警用时10余分钟，并拒绝念新闻稿上所说的出警“5分钟到现场”，但被现场的市级领导拍桌子、严厉命令、威胁“赶紧照着稿子念”。

后来他被当地官方采取留置措施时，陈志伟指控，自己遭到唐山市曹妃甸区办案人员的违规审讯，以获得非法笔录，掩盖事件真相。“最终，为了让作为基层民警的我背黑锅，对我进行迫害，罗织罪名，强行定罪。”

陈志伟说，从2022年9月初被扣押，到去年7月被释放时，他曾多次向组织内、法院、检察院等部门申诉案件存在的问题，却均无下文。

对此，“唐山发布”微信公众号星期二（8月6日）发布情况通报说，唐山市纪委、市公安局、市检察院、市法院等部门星期一成立工作组对陈志伟反映的问题进行核查。

通报称，工作组通过调阅卷宗、查看留置讯问录像、核对笔录、查阅陈志伟本人忏悔书、与有关人员谈话等方式进行核查，证实陈志伟反映的问题均不属实。关于陈志伟反映实际出警时间为10余分钟，被有关领导要求念稿“出警5分钟”问题，经核查，这是陈志伟在采访前与处警人员商议隐瞒后对外公布，已依法处理。

通报还指，陈志伟在办理烧烤店打人案件过程中未按照办案规定处警执法，且在医院发现主犯陈继志后，故意不履行应当履行的职责，放任陈继志离开，构成滥用职权罪，被判处有期徒刑一年一个月，判决后其未提出上诉。