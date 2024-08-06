侯友宜宴请朝野立委餐叙 新北市长热门人选齐聚

台湾在野的国民党籍新北市长侯友宜宴请朝野立委餐叙交流，被视为2026年新北市长的热门人选齐聚餐宴。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，侯友宜星期一（8月5日）宴请立委餐叙并进行市政交流，共有10名区域和不分区立委出席，其中包括民进党立委苏巧慧、民众党不分区立委黄国昌、国民党立委洪孟楷及新北市副市长刘和然。这四人都被视为参选2026年新北市长的热门人选。

侯友宜致词时说，为了新北市努力打拼，并让立委能对市政及未来要做的建设有通盘性掌握，市府会详加说明各项需中央与地方共同面对工作，希望立委能不分党派及区域给予关心与支持，共同推动市政发展。

会后全体立委一起合影并高喊“新北市赞”的口号，黄国昌离席后，其他立委都与侯友宜共同接受媒体联访。

媒体提问会中是否提及选举议题，侯友宜回应说，今天都是在谈新北市的大小建设，不管是大建设、小建设“我们都关心新北市未来好”。

苏巧慧也形容，餐叙气氛非常融洽，并强调在这里没有党派之分，所有立委都是“新北队”。

台媒形容说，尽管会面气氛融洽、异口同声地强调“新北队”，但这场四年一次的例行餐叙仍充斥着选举氛围。

此外，餐叙期间发生一段小插曲，黄国昌进入会场后将市府送的台湾白茶礼盒放在地上，因绿委张宏陆座位在黄国昌旁边，他入场时不慎被礼盒绊倒跌跤。侯友宜赶忙扶起张宏陆，并在致词时致歉“是我们招待不周”。

据悉，国民党主席朱立伦担任新北市长时就开始宴请区域立委，侯友宜接棒延续，2020年在同样地点宴请新北市12名区域立委，最后仅民进党立委余天缺席外，其他11位立委皆列席。