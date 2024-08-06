台海委会主委管碧玲今登太平岛视察

台湾海洋委员会主委管碧玲将登上太平岛，视导完工码头辅助设施及防务，这是赖清德政府首度派遣中央部会官员登岛视察。

据台湾《联合报》报道，台湾海委会星期一（8月5日）证实，管碧玲星期二（6日）将偕同人事行政总处人事长苏俊荣及数位发展部长黄彦男，搭乘空军C-130运输机前往太平岛慰问岛上官兵及颁发加菜金。

台湾前总统蔡英文执政时期，曾在2016年与时任内政部长叶俊荣及海巡署长李仲威等人一同搭机前往太平岛视察。但后来南中国海局势升温引起美方关注后，台湾就不再派遣中央部会官员登岛。

太平岛是南沙群岛中最大的自然岛，目前由台湾实际控制。中国大陆、菲律宾和越南都对太平岛提出声索。

台湾国安局长蔡明彦5月份曾说，南中国海政治情势复杂，若蔡英文登岛会被国际社会解读为激化当地紧张情势，可能伤害台湾的外交利益。

此外，去年6月成军的海军玉山级船坞运输舰玉山军舰，星期一在成功级舰的陪同巡航下抵达太平岛，完成南沙首航，同行还有执行“碧海专案”的海巡署巡防救难舰嘉义舰。

报道称，成功级舰等三艘军警舰艇齐聚太平岛相当罕见。

据了解，玉山舰此行是为太平岛补给运载弹药，并将岛上年久因潮湿失修或射击不发的坏损弹药、武器装备载运回台整修。而嘉义舰则提前于本月3日载运随行官员、人员与相关设施抵达太平岛，顺利泊进太平码头。

玉山军舰有两栖作战性能，能起降反潜直升机，舰上配备野战医院设施，4000吨级的嘉义舰也有相同等级的医疗设施。