金门民意代表支持建金厦大桥、设非军事区

逾百名金门县民意代表支持金门县议会两政团提出的建造金厦大桥和将金门县设立为非军事区试点的连署活动。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，金门县议会两个政团跨党派问政联盟和无党籍联盟星期一（8月5日）号召全县基层民意代表一起响应建请中央政府支持兴建金厦大桥与将金门县设立为非军事区试点的连署活动，获得全体县议员、乡镇民代表和各村里长等逾百名基层民意代表的支持。

跨党派问政联盟召集人陈泱瑚说，两政团主要的诉求是，全力支持兴建金厦大桥和持续倡议将金门县设为非军事区试点。

他指出，因金门、厦门咫尺之隔，自古相互依存；自小三通2001年启动以来，两地经济生活圈已成大环境趋势。中国大陆已如火如荼启动兴建厦金大桥兴建，期盼政府能以民生为本，在两岸平等、互利、互惠与和平稳定发展的前提下，合力让金厦大桥早日实现。

他说，金门历经日本侵华占领、古宁头战役、823炮战、93炮战等，深刻体认战争的残酷无情。俄乌两国开战逾两年，更是血淋淋的事实例证。为避免后代子孙重蹈战事的苦难，吁请政府将金门县作为非军事区试点，让百姓远离争战，安居乐业过生活。

陈泱瑚说，上述诉求获得金门县接近100%基层民意代表的连署支持，将尽快将连署书送到行政院和立法院。

金门县议会议长洪允典说，金门要繁荣进步，人民要过好生活，是所有乡亲一致的心声。盼请两岸领导人能以天下苍生为念，让金门承负两岸经济建设合作的先试大任。相信唯有两岸远离争战、彼此和谐共融，才能开创两地经济繁荣，造就人民生活富裕与社会安康。