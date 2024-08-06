美智库：中国076两栖攻击舰或配有电磁弹射器和双舰岛

美国智库分析，中国军方正打造的最新型076两栖攻击舰将拥有双舰岛设计，且至少设置一条电磁弹射轨道。有中国媒体分析，076两栖攻击舰将是中国军方执行航空作战和远洋作战时，用来弥补航母数量不足的主力装备。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）8月1日发表研究报告。报告根据7月4日拍摄的卫星图像分析，在沪东中华造船厂打造的076型大型水面作战舰艇工程进度已过半，并评估舰艇长260米，宽52米，总面积1万3520平方米。

报告指出，和其他两栖攻击舰一样，076型攻击舰将能容纳数十架军机和无人机、两栖登陆艇及超过1000名海军陆战队员。076型舰艇更大的尺寸使其内部机库能够容纳更多飞机，并且提供更多军机进行起降的空间。

报告评估，076型两栖攻击舰可能将配置弹射槽近130米的电磁弹射器，比航母福建舰的108米还长得多。卫星图像还显示，这艘攻击舰将在舰艇两侧各配置一个飞机升降机，用于将飞机从内部机库运至飞行甲板上。

报告形容，076型两栖攻击舰配有双舰岛和电磁弹射器的设计，使其独树一帜，作战能力介于美、日等国的两栖攻击舰和航母之间。

腾讯网指出，076型攻击舰有宽敞的甲板，能够满足无人攻击机等舰载机作业，也能与航母协调实现有人舰载机加无人机的协同作战。

CSIS报告也评估，这艘攻击舰将作为一个多功能作战平台，既能进行空中作战、发起两栖登陆，也能为更广泛的两栖力量提供联合指挥和控制。

报告说，虽然这艘舰艇不会从根本上改变印太地区的军事平衡，但它的引入将使中国军方在西太平洋、南中国海或更远地区的作战力量选择更加丰富。

腾讯网则分析，076型舰的横空出世，或许是为了弥补中国海军现阶段航母数量的相对不足，既“能补充中国海军舰载航空力量，同时又能满足中国海军对提高两栖登陆能力的装备需求”。