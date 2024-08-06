国民党立委称羽球男双夺冠是“中国人的骄傲”被台网民狂批

台湾组合夺得巴黎奥运会羽毛球男双金牌，国民党立委翁晓玲称是“中国人的骄傲”，被台湾网民狂批。

综合台湾《上报》、《自由时报》和ETtoday新闻云报道，中华台北组合李洋和王齐麟星期天（8月4日）在奥运会羽毛球男双决赛中，击败中国组合王昶和梁伟铿夺冠。翁晓玲当天在微信上发祝贺文，称“狂贺中华队王齐麟、李洋羽球双打二度奥运夺金！中国人的骄傲！”。

相关截图在网上传播，有不少台湾网民留言“谁跟你中国人”，还有人要求她辞职并“滚出台湾”。

另外，在她任职的台湾清华大学办公室门上，有人贴上写有“中国客座教授 翁晓玲女士”“中国人教授 翁晓玲女士”的纸张加以讽刺。

面对台湾网民的批评，翁晓玲星期一（8月5日）发文回应称，两届奥运男子羽球双打，都是两岸中国人对战，不管谁赢，都是炎黄子孙、中国人的骄傲，她因中国大陆方面没有全程转播赛事，所以才在微信上与好友分享。

翁晓玲星期二（8月6日）参加司法院宪法法庭审理立法院扩权案前，再度回应此事。她说：“就民族的角度来讲，我们就是中国人，这有什么不对？我们是中华民国的国民，中国人不是对岸的专有名词，我们身为中华民国的国民，我们住在台湾，我们同样是中国人，就是广义的华人。我不懂得我讲说‘这是中国人的骄傲’有什么不对？”

她又说：“我现在可以讲，麟洋夺冠，李洋跟王齐麟夺冠，是台湾人之光，中国人的骄傲，这样可以了吗？”