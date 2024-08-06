被曝赴美痛骂台外交官 国民党智库副执行长：纯属抹黑

政治立场亲绿的媒体爆料称，国民党智库副执行长凌涛在美国访问期间因行程偏心执政党痛骂台湾外交官，但凌涛反驳称相关指控纯属抹黑，并表示希望特定政党不要利用外交人员作为政治操作的工具。

台湾《镜周刊》星期二（8月6日）爆料，凌涛7月中旬随团赴美参加共和党全国代表大会期间，以行程偏心执政党、购物时间不够为由痛骂台湾外交人员，“耍官威”行径引发领事馆与侨团人士不满。

报道说，出口痛骂外交官的不仅是凌涛，还有国民党副秘书长江俊霆。

据台湾《联合报》报道，凌涛星期二早上回应此事时强调，相关指控是抹黑。他说，为了让台湾人清楚了解美国政情，他们尽量每12小时将美国观选资讯传回台湾，不敢有一刻松懈。一切行程也都依照公务安排，此次代表团扣掉前后两天搭机、五天会议，公务以外的自由时间有限。

他说，台湾访团赴美增加国际能见度，居然也可以被暗中放话，任意曲解抹黑，希望特定政党不要利用外交人员作为政治操作的工具。

国民党副发言人康晋瑜也称，周刊报道内容显然是特定人士将台湾政治带到外交场合的例证，对台湾外交没有助益。在访团行程中，虽存有规划未尽政党平衡之处，多有例证，国民党都已显为尊重，不愿将争议台面化，“不仅无所谓耍官威，还多次表达希望保护第一线同仁”。