缅北局势近期再度紧张，中国驻缅甸大使馆提醒在腊戍等地人员尽快转移。

据“中国驻缅甸大使馆”微信公号星期二（8月6日）消息，中驻缅使馆称，当前，缅甸北部掸邦腊戍等地安全风险高企。中国外交部和中国驻缅甸使领馆提醒在腊戍等地中方人员及时向驻缅使领馆报备个人信息，强化安全防范，在规避安全风险前提下尽快转移，远离冲突地带或撤离回国，确保人身和财产安全。

中驻缅使馆称，如遇紧急情况，请及时向中国驻缅甸使馆、驻曼德勒总领事馆求助。

缅甸实力最强大的民族地方武装佤邦联合军7月27日以保护资产为由，派兵进入掸邦战略城镇腊戍。

自缅甸军方2021年发动政变夺权引发动乱以来，佤邦联合军一直没有参与对抗政府军，也没有参与去年10月底开始的缅甸民族民主同盟军（简称果敢军）、德昂民族解放军和若开军组成的“三家兄弟联盟组织”在全国向缅军发动的战事。

佤邦联合军拥有一支由约3万名士兵组成的军队，配备了重型火炮等武器。

果敢军和德昂军7月初再次对腊戍的缅军发动攻势以来，腊戍就一直处于战火之中。7月25日，果敢军宣称拿下腊戍的控制权，但政府军否认。

腊戍是掸邦北部重要城市、掸邦第二大城市，是军政府东北军事指挥部的总部所在地，也是缅北重要公路汇集及货物集散地，为滇缅公路起点，是曼德勒往木姐、中国云南省的必经之处。