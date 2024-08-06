中国水利部：未来一周西南地区发生山洪泥石流风险较高

中国官方会商后分析，未来一周西南地区发生山洪泥石流风险较高。

综合《光明日报》和澎湃新闻星期一（8月5日）引述中国水利部消息报道，中国水利部召开防汛周会商，视频连线江水利委员会、黄河水利委员会、淮河水利委员会、海河水利委员会、珠江水利委员会、松辽水利委员会、太湖流域管理局，滚动分析研判防汛关键期汛情发展态势，对近期洪水防御工作进行再部署和落实。

会商指出，当前仍处于防汛关键期，预报未来一周，西南局地、黄土高原地区、东北地区松花江辽河乌苏里江流域等地将发生强降雨过程。受其影响，西南地区发生山洪泥石流、堰塞湖风险较高，黄土高原地区局地山洪灾害风险高、淤地坝安全度汛压力大，东北地区长时间高水位运行堤防出险概率升高，防汛形势依然严峻复杂。

中国水利部部长李国英在会商上，要求紧盯风险、突出重点，进一步抓细抓实各项防范应对措施。他提出，要充分发挥山洪灾害防御体系作用，滚动做好预报预警，严格落实临灾预警，确保人员不伤亡。

他还要求全面检视水库安全度汛风险，逐库落实安全度汛措施，确保水库不垮坝；并强化堤防巡查防守，增加人员、物料、设备，做好巡查防守，做到险情早预测、早发现、早处置、早消除，确保重要堤防不决口。