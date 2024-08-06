广州一家公司不招聘属狗求职者 避与老板生肖相冲

中国广州一家公司在招聘时设置生肖门槛，要求属狗的求职者不要申请，避免与属龙的老板生肖相冲。

综合中新经纬和《南方都市报》报道，有中国网民近日在社交平台上传一张招聘图，但入职要求的其中一条写着：“属狗的求职者勿投递，抱歉。”

据招聘平台“荔聘网”信息显示，该公司招聘的是文员，任职要求是会基本的办公软件，有文员经验，薪资为3000元（人民币，下同，556新元）至4000元，其余工作相关要求及福利则没有提及。

设置生肖门槛的做法引发众多中国网民讨论，有网民认为这种做法完全就是“生肖歧视”，还有网民调侃道：“我一直以为超过35岁不好找工作了，没想到还卡生肖”。

但也有网民认为，这家公司只是先明确把倾向说出来，“又不是把你骗过去之后说不行”。

对此，该公司工作人员回复称，这个岗位主要负责资料整理，需要掌握基本的办公软件，有文员经验。“不招属狗的”原因很简单，就是因为该公司老板属龙，觉得生肖相冲了。

企查查公开信息显示，该公司属于微型企业公司，员工共14人，主要负责道路货物运输、货物专用运输等。

湖北炽升律师事务所律师吴兴剑说，该公司不招属狗的这项规定，对属狗的人来说是不平等的，已经构成歧视。不过，由于目前法律尚无明文禁止，这种就业门槛能不能被认定为违法，还不好判断。

截至目前，这条“属狗不招”的招聘信息仍挂在招聘网站上。