中国驻美大使：优化经济结构面临的烦恼 努力可克服

中国驻美国大使谢锋说，中国正处于优化经济结构的攻关期，难免遇到一些“成长中的烦恼”，但经过努力是完全可以克服的。

据中国驻美国大使馆官网消息，谢锋8月2日接受美国《新闻周刊》（Newsweek）高级外交政策记者汤姆·奥康纳专访，阐释中共二十届三中全会精神。

谢锋在回答关于中国经济面临的挑战的提问时说，中国正处于转变发展方式、优化经济结构的攻关期，难免遇到一些“成长中的烦恼”。他强调，这些问题是发展中、转型中的问题，经过努力是完全可以克服的。

针对如何解决这些问题，谢锋称，此次三中全会给出的答案是推动高水平开放，实现高质量发展。中国将继续以改革促发展、向改革要动力，进一步解放和发展生产力，为中国式现代化提供强劲动力。

他说，中国将大力发展新质生产力，推动“老”产业高端化、智能化、绿色化，培育人工智能、航空航天、生物医药等“新”产业，促进实体经济和数字经济深度融合。

他还提到，中国既要短期稳增长，又要长远增后劲。中国近期统筹安排3000亿元（人民币，556亿新元）左右超长期特别国债资金，加大支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

针对房地产市场供求关系新变化，他说，中国正加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给力度，充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，建设适应人民新期待的“好房子”。

针对地方政府债务风险，谢锋说，中国将拓展地方税源，增加地方自主财力，明确消费税改革方向，适当扩大地方税收管理权限，合理扩大地方政府专项债券支持范围；一面“堵后门”，建立全口径地方债务监测监管体系，完善政府债务管理制度。