中国再次成为韩国最大出口国

韩国官方数据显示，受半导体需求增长的推动，今年前七个月中国再次成为韩国的最大出口国。

据韩联社报道，韩国产业通商资源部和韩国贸易协会星期天（8月4日）发布的数据显示，7月份韩国对华出口总额同比增长14.9%至114亿美元（151亿新元），为近21个月以来的新高。

数据显示，今年前七个月，韩国对华出口总额为748亿美元，超过对美出口的745亿美元，中国再次成为韩国的最大出口国。

报道说，中国和美国是韩国的两大贸易对象国，中国长期保持韩国最大出口对象国地位，但去年12月韩国对华出口近20年来首次被美国赶超，之后韩国对华、对美出口呈现你追我赶的局面。

韩联社分析，韩国对华出口的增幅很大程度受惠于中国对半导体需求的增长。虽然中美贸易摩擦引发供应链重组，但韩国对中国的存储半导体、无线通信设备零部件等IT中间产品出口增加，推动对华出口呈现强劲回升态势。

数据显示，7月份韩国对华半导体出口同比增长39.1%，为32.5亿美元；石化出口同比增长24.2%，为3.1亿美元；无线通信设备骤增189%，为5.9亿美元；显示器增长34.2%，为3.5亿美元。

韩国业界认为，鉴于半导体行业向好势头有望延续到下半年，预计韩国对华出口也有望保持复苏势头。