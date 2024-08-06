富途等券商暂停今天夜盘美股交易

全球股市面临剧烈震荡之际，富途等多家券商暂停星期二（8月6日）夜盘的美股交易。

据中国《证券时报》报道，富途向客户发布消息称：“接到美股夜盘上游（Blue Ocean）通知，出于谨慎考虑，今日（8月6日）夜盘交易将暂时取消，其他正常时段（盘前、盘中、盘后）的交易不受影响。”

据悉，Blue Ocean是主打美股夜盘交易的系统服务商，这家服务商于美东时间星期一（5日）凌晨出现系统异常，导致使用其服务的下游券商暂停夜盘交易，包括盈透证券、罗宾汉（Robinhood）、富途证券、老虎证券等。

一名知情人士说，由于近期交易量较大，导致夜盘上游系统异常。关键在于今晚美股开盘后各券商的系统能否承压。

美国最新就业与经济数据疲软，叠加日元飙升与中东地缘政治局势紧张，全球股、汇、金、债等多个市场的行情星期一出现大幅波动，加密货币惨遭抛售。

其中日股一度触发熔断机制并最终跌入熊市，最终收跌12.4％，台湾更是创下历史最大单日跌幅，达8.35％。新加坡、悉尼、韩国市场分别下跌4.07%、3.7％和8.77％。

不过，亚太股市星期二早盘有所反弹。截至下午2时，日经225收盘录得10.23%涨幅，韩国KOSPI股指一度反弹超5%，台湾股市也涨超3%。